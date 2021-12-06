Продажи 100 крупнейших оружейных компаний мира выросли на 1,3%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В 2020 году продажи 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира достигли 531 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
Начиная с 2015 года доходы оружейных предприятий росли и в сумме увеличились за это время на 17%. При этом рост наблюдался даже в первый год пандемии коронавируса, когда мировая экономика просела на 3,1%.
Эксперты отмечают, что это обусловлено неснижаемым спросом правительств на военную продукцию и услуги. Некоторые страны и вовсе во время пандемии ускоряли платежи военной промышленности, чтобы смягчить кризис отрасли, вызванный коронавирусом.
Так, в списке представлена 41 компания из США. На них приходится больше половины всех мировых продаж оружия и военных услуг: порядка 285 миллиардов долларов в 2020 году, что примерно на 2% больше, чем в 2019-м. Далее идет Китай с показателем роста в 13% и Великобритания – 7,1%. На 26 европейских компаний приходится 109 миллиардов долларов продаж.
Российские же компании продали вооружения на 26,4 миллиарда долларов, снизив этот показатель на 6,5%. Специалисты полагают, что это связано с прекращением госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы, и соответственно, снижением финансирования военной отрасли, а также нарушением графика поставок на фоне пандемии.
Ранее стало известно, что Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. Контракт на поставку комплексов страны заключили еще в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции.
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