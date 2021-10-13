Новейшие системы С-500 защитят небо Москвы – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район России, поступили новейшие зенитные комплексы С-500. Об этом в среду, 13 октября, со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщает ТАСС.

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вторая бригада С-500 будет передана на вооружение в первой половине следующего года.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что потенциально первым покупателем ЗРС С-500 может стать Индия. Он подчеркнул, что продажа произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели.

В конце июля С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр.

Данная ЗРС относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.