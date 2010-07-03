Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи, который является одним из ключевых российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум в среду, 6 ноября.

Резкое повышение показателя произошло уже на второй день подряд в связи с новой волной роста blue chips (акций наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний) и ослабления рубля. В середине дня индекс Мосбиржи достиг 2965,24 пункта (+0,5 процента).

Специалисты отмечают рост среди бумаг, входящих в расчет основных индексов. К ним относятся акции Магнитогорского металлургического комбината, ПАО "Полюс", Новолипецкого металлургического комбината и ряда других компаний.

В начале октября сообщалось о существенном падении индекса Мосбиржи до 2600 пунктов. Эксперты связали это изменение с негативной динамикой мировых площадок из-за опасений замедления экономики США.