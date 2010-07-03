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Москва 24

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Экономика

18:33

Акции "Яндекса" обвалились на 20%

экономика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 20%. Они снизились до 1855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года.

На американской бирже Nasdaq котировки "Яндекса" снижаются на 17,9% (до 29,19 доллара).

Отмечается, что акции компании стали снижаться из-за новостей о законопроекте о значимых информационных ресурсах.

Представитель "Яндекса" прокомментировал предложение Организации экономического сотрудничества и развития увеличить налоги для крупных транснациональных компаний. По инициативе Организации, транснациональные и технологические компании должны платить налоги пропорционально прибыли.

Глава службы корпоративных коммуникаций "Яндекса" Илья Грабовский заявил, что на них возможная реформа не отразится, так как компания является налоговым резидентом России.

"Мы, конечно, следим за различными международными налоговыми инициативами. Но ключевой рынок для "Яндекса" – это Россия. Мы являемся налоговом резидентом России и суммарно платим более 38 миллиардов рублей налогов в год", – сказал Грабовский в комментарии ИА "НСН".

Эксперты отмечали, что новая система может вызвать глобальное перераспределение налогов и усложнит компаниям бегство в "налоговые убежища". Организация собирается отправить свои предложения министрам экономики стран G20, которые встретятся 17-18 октября.

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