Индекс "Мосбиржи" упал ниже 2700 пунктов

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Индекс "Мосбиржи" днем в четверг откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с конца августа. Это произошло на фоне негативной динамики мировых площадок из-за опасений замедления экономики США.

К 12:32 по московскому времени индекс составил 2699,27 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1306,34 пункта (-0,6%). Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,2%.

В лидерах отката выступили акции "РусАла" (-3,2%), "Распадской" (-2,9%), "Татнефти" (-2,3%), "Северстали" (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-10,9%), "Россетей" (-1,7%) и ВТБ (-1,6%).

3 октября в Азии преобладала негативная динамика фондовых индексов. Так, японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно по случаю празднования Дня образования КНР.

Снижается Европа (FTSE просел на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы, в частности, контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%.

Нефть оказывает давление на российские акции. Нефть после утренних попыток коррекции возобновила снижение. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 12:32 по Москве составила 57,26 доллара за баррель (-0,8% и -2% накануне). Цена ноября WTI составила 52,34 доллара за баррель (-0,6% и -1,8% в среду).

