"Лента" прекратила сотрудничество с производителем Vanish и Tiret

Фото: depositphotos/Kryzhov

Российская торговая компания "Лента" прекратила сотрудничество с производителем Reckitt, которому принадлежат бренды Vanish, Tiret, Calgon и другие. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

"Группа Лента" считает условия, на которых настаивает производитель, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ретейлера", – говорится в сообщении.

Уточняется, что "Лента" начала переход на модель net-net с целью обеспечить прозрачность ценообразования и своевременность расчетов с поставщиками. Подобная модель предполагает отказ от бонусов, которые выплачиваются поставщиком в виде компенсаций.

В итоге Reckitt, несмотря на долгие переговоры, отказался пересмотреть сотрудничество и перейти на net-net. Это и стало причиной разрыва деловых отношений с поставщиком. По версии ретейлера, текущие условия вынуждают сеть работать с отрицательной наценкой до 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для конечного потребителя.

"Компания заменит продукцию Reckitt отечественными товарами, которые аналогичны по качеству и при этом обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя за счет сбалансированных и прозрачных условий сотрудничества ретейлера и поставщика", – указали в пресс-службе.

Ранее X5 Group решила остановить закупку продукции Mars, включая батончики Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток". Причиной для этого послужило несоответствие предложенных поставщиком условий.

Уточнялось, что названные Mars закупочные цены существенно превышали рыночные ориентиры и не отвечали ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли.

