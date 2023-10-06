В Минэнерго РФ не исключили дальнейшего снятия запрета на экспорт бензина

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В перспективе запрет на экспорт бензина может быть снят, сообщил глава министерства энергетики России Николай Шульгинов. Однако он отметил, что это будет уже "следующий этап".

"Мы должны действовать по обстановке", – передает ТАСС его слова.

Министр подчеркнул, что кабмин прикладывает все усилия для стабилизации рынка. Так, на фоне принятых ранее мер уже произошло снижение цен на АЗС, добавил он.

Что касается возможности создания единого специального экспортера топлива, Шульгинов уточнил, что на сегодняшний день этот вопрос не обсуждается.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

Между тем с конца сентября по аналогичным соображениям в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизеля за рубеж позволит стабилизировать цены на нефтепродукты в России.



В России утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива