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06 октября, 17:37

Экономика

Вице-премьер Новак назвал важной мерой восстановление топливного демпфера

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Восстановление в России топливного демпфера является важной мерой, которая простимулирует поставки топлива на внутренний рынок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

"Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина и сократить экспортный диспаритет, который складывался", – сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

Между тем с конца сентября по аналогичным соображениям в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизеля за рубеж позволит стабилизировать цены на нефтепродукты в России.

В РФ утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива

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