В РФ ввели заградительную пошлину в 50 тыс руб за тонну для перекупщиков топлива

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Российский кабмин утвердил заградительную пошлину на нефтепродукты в 50 тысяч рублей за тонну для перекупщиков, сообщается в телеграм-канале правительства.

Данную меру ввели для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны. В кабмине добавили, что таким образом будут пресечены попытки перекупщиков покупать ресурс заранее для последующего экспорта после снятия ограничений.

"Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов", – уточнили в правительстве.

В качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин также одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

С конца сентября в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

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