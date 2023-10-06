Нефтяным компаниям рекомендовали сохранить цены на АЗС на уровне 21 сентября – СМИ

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Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям следует удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Ранее ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым организациям с требованием снизить стоимость топлива на АЗС с учетом сокращения биржевых цен. В ФАС добавили, что игнорирование уведомления ведомство будет рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства.

4 октября Минэнерго вместе с Минфином РФ предложили перечень решений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Новые меры связаны с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.

В РФ утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива