ФАС РФ потребовала снизить цены на топливо на АЗС из-за падения биржевых цен

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Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо вертикально интегрированным и независимым организациям с требованием снизить стоимость топлива на АЗС с учетом сокращения биржевых цен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев", – говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что игнорирование уведомления ведомство будет рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства.

4 октября Минэнерго вместе с Минфином РФ предложили перечень решений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Новые меры связаны с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.

В конце сентября ФАС возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

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