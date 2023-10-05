05 октября, 11:16Экономика
ФАС РФ потребовала снизить цены на топливо на АЗС из-за падения биржевых цен
Фото: 123RF/nunataki
Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо вертикально интегрированным и независимым организациям с требованием снизить стоимость топлива на АЗС с учетом сокращения биржевых цен. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев", – говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что игнорирование уведомления ведомство будет рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства.
4 октября Минэнерго вместе с Минфином РФ предложили перечень решений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Новые меры связаны с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.
В конце сентября ФАС возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции".
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