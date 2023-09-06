Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Никита Симонов

Курс доллара превысил 98 рублей впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 07:00 по московскому времени, доллар увеличился до 98,1 рубля (рост 0,2%). К 07:04 американская валюта ускорила рост до 98,23 рубля (+0,33%). Курс юаня, в свою очередь, вырос до 13,414 рубля, увеличившись на 0,26%. Евро на данный момент не торгуется.

Во вторник, 5 сентября, на 07:00 по московскому времени доллар вырос на 0,2%, до 97,065 рубля. Уже к 07:04 валюта ускорила рост до 97,23 рубля. Курс юаня увеличился на 0,16%, до 13,321 рубля.

На прошлой неделе курс евро, в свою очередь, превысил 105 рублей впервые с 16 августа. Позже европейская валюта остановил рост и начал торговаться на уровне 104,99 рубля.

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