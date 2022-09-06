Мосбиржа с 12 сентября допустит на рынок акций клиентов из дружественных стран

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа предоставит нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, действующим в интересах российских физических или юридических лиц, доступ к рынку акций с 12 сентября, сообщается на сайте торговой площадки.

Кроме того, для них появится возможность совершения сделок репо и репо с ЦК с облигациями и акциями.

Уточняется, что нерезиденты из недружественных стран, находящиеся под контролем российских физ- и юрлиц, смогут совершать операции с акциями, кроме ценных бумаг стратегических предприятий.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа предоставит возможность нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, действующим в интересах российских физических или юридических лиц, право проводить операции на рынке облигаций с 15 августа.

Кроме того, участники должны предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в регистрационные данные. При этом отмечается, что они несут ответственность за достоверность и актуальность этих данных.