Мосбиржа планирует вернуться к утренним валютным торгам в сентябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа планирует осенью возобновить утренние торги на валютном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления продаж департамента валютного рынка площадки Яну Плешкову.

"Мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. В сентябре планируем начинать торги с 06:50 по московскому времени", – сказала Плешкова.

Отмечается, что, таким образом, с 06:50 до 07:00 будет проводиться аукцион открытия, а с 07:00 до 19:00 – основная торговая сессия.

Накануне стало известно, что с сентября площадка также намерена возобновить вечерние торги акциями – с 19:00 до 23:50. Выводить на торги будут наиболее ликвидные инструменты, прежде всего те, которые входят в индекс Мосбиржи.

