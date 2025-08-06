Экономист Ордов: дифференцированная ставка по ипотеке создаст дополнительный спрос

Фото: 123RF/lacheev

Дифференцированная ставка по семейной ипотеке должна сформировать дополнительный спрос. Люди, которые не могли позволить себе кредит, смогут претендовать на него из-за более щадящих процентов, заявил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что дифференцированная ставка может появиться в России уже к концу года. Он допустил, что ее размер составит 2% годовых, и показатель будет формироваться в зависимости от уровня дохода в определенном регионе и уровня цен на жилье. Также парламентарий призвал отрегулировать механизм так, чтобы нагрузка на бюджет не увеличилась.

"В том виде, в котором сейчас предлагается дифференцировать ипотеку, не очень понятно, за чей счет это будет проведено. Если за счет кредитных организаций, то, наверное, им это не понравится, и они просто ужесточат требования к заемщикам. И либо перестанут выдавать кредиты, либо придумают дополнительные платежи, которые каким-то образом компенсируют недополученную прибыль", – сказал Ордов.

Экономист предположил, что речь может идти о государственных программах льготного ипотечного кредитования. При этом он считает, что в таком случае процент будет зависеть не от дохода гражданина, а от средних зарплат в регионе, из-за чего люди с высокими доходами получат право претендовать на более низкие ставки. Такую ситуацию эксперт счел неправильной.

"Но если мы говорим про некие формы субсидирования из бюджета для определенных групп граждан (например, многодетные семьи) или нуждающихся в улучшении жилищных условий, наверное, действительно можно привязаться к региону", – объяснил Ордов.

Однако, по мнению экономиста, увеличение спроса приведет к росту цен. Он также обратил внимание, что в количество коммерческих ипотечных кредитов снизилось в настоящий период из-за жесткой кредитно-денежной политики, а дифференциация, в свою очередь, может стабилизировать ситуацию с ценами на жилье.

Ранее сообщалось, что в России могут обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. Соответствующее предложение выдвинул глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, объяснив, что этой категории граждан сложно приобрести жилье, учитывая оформление кредита на покупку жилья по ставке 6% и внесение первоначального взноса в размере не менее 20%.