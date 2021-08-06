Эксперты назвали российские регионы с самой дешевой ипотекой

13:16
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В России названы регионы с самой дешевой ипотекой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.
Как отметили специалисты, в июне ипотеку на жилье можно было взять по ставке ниже 7% в 37 регионах, а в мае такая ставка была возможна только в 11 субъектах России.
В начале лета жилплощадь за минимальную сумму можно было купить в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, а также в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%).
Далее по дешевизне эксперты отметили Приморский край (6,2%), Республику Бурятию (6,41%), Пензенскую область (6,48%), Чукотский автономный округ (6,5%) и Орловскую область (6,61%).
Ставка ипотеки в Калмыкии составила 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии – 6,67%.
Ранее сообщалось, что в 2021 году капитальный ремонт проведут в 50 тысячах многоквартирных домов по всей России. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, программа капитального ремонта предусматривает замену лифтов и инженерных коммуникаций, ремонт крыш и фасадов, а также благоустройство дворов.
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