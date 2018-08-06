Нефть подорожала из-за новостей о снижении добычи Саудовской Аравией

6 августа, 09:38
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Мировые цены на нефть увеличились в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают новости СМИ о снижении добычи нефти Саудовской Аравией и сообщения, свидетельствующие об уменьшении количества буровых установок в Соединенных Штатах за прошлую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к утру понедельника выросли на 0,29% до 73,42 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – на 0,47%, установившись на отметке 68,81 доллара за баррель.
30 июля цена нефти марки Brent на торгах превысила 75 долларов за баррель. По словам экспертов, это произошло впервые с 16 июля.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что до конца года цена на нефть будет колебаться в пределах 75-80 долларов за баррель.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: