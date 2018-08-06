Нефть подорожала из-за новостей о снижении добычи Саудовской Аравией

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Мировые цены на нефть увеличились в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают новости СМИ о снижении добычи нефти Саудовской Аравией и сообщения, свидетельствующие об уменьшении количества буровых установок в Соединенных Штатах за прошлую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к утру понедельника выросли на 0,29% до 73,42 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – на 0,47%, установившись на отметке 68,81 доллара за баррель.

30 июля цена нефти марки Brent на торгах превысила 75 долларов за баррель. По словам экспертов, это произошло впервые с 16 июля.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что до конца года цена на нефть будет колебаться в пределах 75-80 долларов за баррель.