Стоимость нефти превысила $75 за баррель

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Цена нефти марки Brent на торгах утром 30 июля превысила 75 долларов за баррель. По словам экспертов, это произошло впервые с 16 июля.

По данным РИА Новости, в 11:08 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,21 процента, составив 74,92 доллара за баррель. При этом немного ранее она даже превысила 75 долларов за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также выросла – на 0,77 процента, установившись на отметке 69,22 доллара за баррель.

Специалисты отметили, что цены на нефть скорректировались после значительного снижения 27 июля на фоне информации о росте числа буровых установок в США. Как сообщили в американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за неделю в США появились три новые буровые установки. В результате их общее количество достигло 861.

Данные министерства торговли США, по словам инвесторов, также внушают оптимизм. В частности, во втором квартале этого года рост ВВП страны ускорился до 4,1 процента. "Это хороший показатель, который предполагает высокий спрос на энергоресурсы в конце года", – пояснил аналитик компании Price Futures Group Фил Флинн.

Ранее директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что до конца года цена на нефть будет колебаться в пределах 75-80 долларов за баррель.