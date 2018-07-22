Цена нефти до конца года будет находиться в пределах 80 долларов за баррель – Сечин

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Цена нефти до конца года будет находиться в пределах 75-80 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Игоря Сечина.
Ранее глава "Роснефти" объяснил причины роста цен на бензин. По его словам, цены на топливо выросли из-за девальвации рубля, роста стоимости нефти на мировом рынке и непривлекательности нефтепереработки в стране.
В мае–начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительству пришлось снижать акцизы на бензин и дизтопливо.
По договоренности с нефтекомпаниями, на время выработки решений о поддержке отрасли цены зафиксируют на уровне 30 мая.
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