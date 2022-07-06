Пушков ответил на призыв запустить "Северный поток – 2"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сенатор Алексей Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить газопровод "Северный поток – 2" в личном телеграм-канале.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ранее призвал начать переговоры по запуску "Северного потока – 2" для поставок газа в Германию. При этом речь идет об ограниченном периоде.

"Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока – 2" находится в их руках. Захотят – закроют, захотят – откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России", – заявил Пушков.

Представитель Совета Федерации отметил, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей и может не "входить в положение" Берлина на фоне антироссийских санкций.

Ранее журнал Spiegel сообщил о планах министерства финансов Германии конфисковать часть трубопровода, проходящей по территории ФРГ. Фрагмент газопровода может быть отрезан от остальной системы.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

