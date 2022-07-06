ГД приняла закон о запрете оплаты товаров и услуг в РФ цифровыми финансовыми активами

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Госдума приняла закон, запрещающий оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми правами.

Согласно документу, операторы электронных платформ имеют право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ. При этом действуют ряд требований, среди которых запрет для оператора платформы предоставлять пользователю денежные средства для увеличения остатка средств и начисление процентов на остаток средств.

Однако прямого запрета на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа не предусмотрено. Закон же устраняет риски их использования путем установления прямого запрета на их передачу или прием в качестве встречного предоставления за передаваемые товары или услуги. Оператор обмена же обязан отказать в обеспечении заключения сделок при нарушении запретов. Кроме того, операторы электронных платформ должны направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов без согласия клиента.

Ранее Госдума приняла закон о закрытии контрсанкционной информации. Уточняется, что речь идет об ограничениях на распространение данных о сделках российских участников внешнеторговых отношений, которые могут привести к введению против них санкций со стороны Запада.

