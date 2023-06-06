Банк "Хоум Кредит" в июле ожидает ребрендинг

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Банк "Хоум Кредит" в июле начнет ребрендинг и сменит название на "Хоум банк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Отмечается, что банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты. Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сперва обновят дистанционные каналы – сайт банка и мобильное приложение. Уже четвертом квартале года заменят вывески в отделениях и оклеят банкоматы.

Организация сохранит свои фирменные цвета, начертание шрифта в логотипе также будет узнаваемым. Само же название банка теперь будет писаться кириллицей.

В кредитной организации обратили внимание на то, что клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, они продолжат действовать до срока окончания.

В середине мая прошлого года PPF Group и входящий в нее Home Credit объявили о продаже своих российских банковских активов и дочек группе индивидуальных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Теперь банк "Хоум Кредит" является полностью российской компанией.

Ранее сервис доставки "Яндекс Лавка" заявил о начале ребрендинга – будет обновлен логотип и расширен ассортимент. Это позволит "Лавке" отстроиться от других ретейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя.

Компания планирует увеличить долю уникальных товаров за счет эксклюзивных контрактов с небольшими локальными поставщиками и расширения категории готовой еды. Речь идет как о собственном производстве, так и о ресторанной продукции.

Вместе с этим компания намерена добавить в свое приложение больше рекомендаций для покупателей и возможностей для персонализации покупок. Визуальный стиль приложения также поменяется.



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