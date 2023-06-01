"Яндекс Лавка" проведет ребрендинг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервис доставки "Яндекс Лавка" заявил о начале ребрендинга – будет обновлен логотип и расширен ассортимент, передает РИА Новости.

"Сервис обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента до 50%, а также масштабирует сеть темных кухонь и даркмоллов. Это позволит "Лавке" отстроиться от других ретейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя", – говорится в сообщении.

Компания планирует увеличить долю уникальных товаров за счет эксклюзивных контрактов с небольшими локальными поставщиками и расширения категории готовой еды. Речь идет как о собственном производстве, так и о ресторанной продукции.

Кроме того, сервис масштабирует сеть собственных темных кухонь на дарксторах. В последнее время число подобных объектов общепита, работающих только на доставку, в Москве увеличилось с 10 до 32. Скоро они появятся и в Санкт-Петербурге.

Вместе с этим компания намерена добавить в свое приложение больше рекомендаций для покупателей и возможностей для персонализации покупок. Визуальный стиль приложения также поменяется. На логотипе появится символ сердца. Слоганом первой рекламной кампании станет фраза "Вот это жизнь".

В середине мая "Яндекс" сообщил о ребрендинге сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания увеличит инвестиции в развитие платформы. "Маркет деливери" начнет проводить экспресс-доставку разной продукции из ретейла.

Позже "Яндекс" показал новый логотип в рамках ребрендинга Delivery Club. На изображении сохранили фирменного страуса доставки и зеленый цвет. К картинке добавили знак Маркета, а на животном нарисовали желтую линию.