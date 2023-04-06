Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс рубля усилил снижение к доллару и юаню. Кроме того, рубль стал дешеветь по отношению к евро. Юань вырос до 11,63 рубля, а евро – до 87,5 рубля.

По состоянию на 09:23 по московскому времени доллар подорожал на 25 копеек, до 80,08 рубля. Рост китайской валюты составил 5 копеек, до 11,63 рубля, а европейской – 17 копеек, до 87,46 рубля.

В начале торгов 6 апреля евро дешевел по отношению к рублю.

6 апреля на 07:06 по московскому времени американская валюта подорожала на 3 копейки, до 79,87 рубля. При этом европейская валюта стала дешевле на 8 копеек, до 87,21 рубля.

В свою очередь, экономист Дмитрий Прокофьев заявил, что рекордный рост курса доллара до 79 рублей и евро до 87 рублей можно объяснить сокращением притока валюты в РФ и восстановлением импорта.

По словам экономиста, сейчас правительство нуждается в дешевом рубле, который позволит увеличить доходы бюджета и компенсировать расходы.



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