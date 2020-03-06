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Экономика

18:16

Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, цена за баррель составила 46,73 доллара. В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 6,34% – до 42,95 доллара. В феврале cтоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,5%, составив 59,18 доллара.

В пятницу сообщалось, что курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,86%, став выше 68 рублей. В последний раз американская валюта превышала такую отметку 4 января 2019 года.

Евро же вырос к уровню закрытия предыдущих торгов до 77 рублей. Таким образом, он также преодолел отметку января 2019 года.

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