Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,86%, став выше 68 рублей. В последний раз американская валюта превышала такую отметку 4 января 2019 года.

Евро же вырос к уровню закрытия предыдущих торгов до 77 рублей. Таким образом, он также преодолел отметку января 2019 года.

В конце февраля сообщалось, что курс доллара впервые за полгода поднялся выше 67 рублей.

Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов впервые с октября 2019 года. Он снизился на 4,7% – до отметки 2772,4 пункта.