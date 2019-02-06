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12:09

Эксперт оценил позицию Трампа по зеркальным пошлинам

экономика за рубежом

12:09

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Фото: ТАСС/AP Photo/Susan Walsh

Зеркальные импортные пошлины США на торговые ограничения других стран ограничат рост мировой экономики. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее стало известно, что президент США призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин. "Прошу вас принять закон о взаимной торговле (United States Reciprocal Trade Act), чтобы, если другая страна наложит несправедливые тарифы на американскую продукцию, мы ввели в отношении них такие же тарифы на такие же продукты", – сказал Трамп.

Российский эксперт считает, что в этой ситуации нужно учитывать огромный госдолг Соединенных Штатов, так как торговля этой страны в основном ведется в кредит. На этом неравенстве основывался мировой экономический рост.

"Вне такой схемы, изначально предполагающей неравенство, которое будет импортерами поддерживаться, не существует никаких планов экономического роста в США", – цитирует RT эксперта.

Брутер резюмирует, что в результате вложения в американский госдолг сократятся, а в мире начнутся экономические проблемы.

экономика за рубежом

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