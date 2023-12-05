05 декабря, 12:38Экономика
Объем покупки валюты по бюджетному правилу в РФ снизится до 11,7 млрд рублей с 7 декабря
Фото: depositphotos/yulan
Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота в России сократится до 11,7 миллиарда рублей с 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
Общий объем средств, который направят на покупку валюты и драгоценного металла, составит 244,8 миллиарда рублей.
"Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 миллиарда рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что в октябре россияне в 3 раза нарастили покупку иностранной валюты в сравнении с сентябрем. Показатель октября составит 120,9 миллиарда рублей, тогда как в сентябре объем покупок иностранной валюты жителями России оценивался в 40,7 миллиарда рублей.
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