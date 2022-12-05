Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 16:02 курс евро прибавил 1,57%, дойдя до 66,02 рубля. К 16:05 он вырос до 66,03 рубля. Курс доллара в такое же время составлял 62,3 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев поделился, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. По его мнению, валютные курсы напрямую зависят от общего состояния экономики государства.

Беляев подчеркнул, что сегодня экономическая составляющая РФ находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации. Он выразил мнение, что до конца года чрезмерно радикальных изменений курса доллара можно не ожидать.

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