Роспотребнадзор рассказал россиянам о рисках микрозаймов

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Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о рисках рынка микрофинансовых услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В число главных рисков попали недостаточный уровень финансовой грамотности граждан и большое число обращений к теневым микрофинансовым организациям. Последнее связано с тем, что МФО, включенные в государственный реестр, чаще отказывают клиентам в выдаче кредита или предлагают более дорогие микрозаймы.

В ведомстве выяснили, что некоторые граждане обращаются в МФО не только в экстренных случаях, но и для оплаты бытовых расходов. Большинство потребителей, использующих микрозаймы, плохо понимают условия услуги и не имеют других средств погашения займа, кроме зарплаты.

Как подсчитали эксперты, число нелегальных организаций на рынке микрофинансирования в три раза превышает число легальных.

Ранее сообщалось, что россияне во втором квартале 2019 года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях. При этом в последние пять лет доля и число клиентов МФО увеличивалось. С начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от объема потребителей, имеющих заемные средства.

