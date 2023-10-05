Эксперт назвал условия стабилизации цен на топливо в РФ

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Рост цен на топливо остановится в России лишь при соблюдении некоторых условий, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Речь идет о возможности экспорта только со стороны производителей, пресечении всякого рода спекуляций и других, уточнил эксперт. Благодаря реализации этих условий ситуация на топливном рынке нормализуется, читает он.

По словам Пикина, это поможет снять действующий запрет на экспорт, который ввели из-за предполагаемого дефицита топлива в ряде регионов.

Сутками ранее Минэнерго совместно с Минфином РФ представили список мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Решения связаны с введением заградительных пошлин для некоторых экспортеров.

В российском правительстве уточнили, что новые меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

С 21 сентября в стране действует временный запрет на экспорт топлива. Данную меру утвердили с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

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