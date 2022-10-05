Курс доллара превысил 60 рублей, евро – 59 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 23 сентября, курс евро – выше 59 рублей с 22 сентября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 14:33 по московскому времени, доллар подорожал в цене на 1,79%, достигнув отметки в 60,0075 рубля, евро к 14:39 – на 4,79%, до 59,1 рубля.

К 14:45 по московскому времени американская валюта выросла до 60,33 рубля (+2,35%), а европейская – до 58,89 рубля (+4,43%).

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

По его словам, общее состояние национальной экономики оказывает значительное влияние на курс любой валюты. Эксперт отметил прочность и устойчивость экономики Соединенных Штатов в отличие от европейской, которая в настоящее время "раздавлена и расплющена".



Эксперт рассказал о ситуации на рынке финансов в РФ

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