Количество закупок на портале поставщиков увеличилось почти в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За девять месяцев текущего года на портале поставщиков провели 327,1 тысячи закупок общим объемом 37,7 миллиарда рублей, что на 43% превышает количество сделок за аналогичный период прошлого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"При этом существенно увеличился общий объем сделок в денежном выражении, который с учетом регионов, работающих через интеграцию в части обмена закупками, уже составил 37,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза превосходит общий объем контрактов девяти месяцев 2019 года. Тогда объем закупок составлял 19,2 миллиарда рублей", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, с начала года около 40% закупок провели региональные заказчики. Это 132,5 тысячи закупок на сумму 11,3 миллиарда рублей.
В материале говорится, что лидерами по сумме и количеству контрактов среди региональных заказчиков стали Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, ЯНАО, Кемеровская и Новгородская области, а также Краснодарский край.
В августе на портале поставщиков появилась отдельная категория для самозанятых: на сайте они могут выбрать соответствующий налоговый статус. После указания его при заполнении профиля информация попадает в общий в реестр поставщиков, доступный госзаказчикам, и самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот.
Кроме того, на портале запустили сервис универсального электронного документооборота малых закупок. У поставщиков есть возможность сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно будет поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что переход города на электронный документооборот должен сэкономить более 4,3 миллиарда рублей из бюджета за год.
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