Страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти в октябре

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Страны ОПЕК+ в ходе министерской конференции приняли решение снизить объемы добычи нефти в октябре текущего года на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается в итоговом коммюнике, который опубликовали на сайте ОПЕК.

В документе подчеркивается, что решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, принятое месяцем ранее, касалось только сентября.

Кроме того в коммюнике говорится, что министры стран ОПЕК+ решили проводить встречи в любое время, чтобы успевать реагировать на ситуацию на рынке. Так, следующая встреча назначена на 5 октября.

Ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, чем вызвано снижение стоимости нефти марки Brent на сырьевом рынке. Специалист заявил, что данный процесс вызван ожиданием более тяжелой ситуации для европейской и американской экономики во втором полугодии 2022 года. Отдельно аналитик указал на ожидание более низкого спроса на нефть в нынешнем и следующем годах.

