Страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти в октябре

Фото: depositphotos/bashta
Страны ОПЕК+ в ходе министерской конференции приняли решение снизить объемы добычи нефти в октябре текущего года на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается в итоговом коммюнике, который опубликовали на сайте ОПЕК.
В документе подчеркивается, что решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, принятое месяцем ранее, касалось только сентября.
Кроме того в коммюнике говорится, что министры стран ОПЕК+ решили проводить встречи в любое время, чтобы успевать реагировать на ситуацию на рынке. Так, следующая встреча назначена на 5 октября.
Ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, чем вызвано снижение стоимости нефти марки Brent на сырьевом рынке. Специалист заявил, что данный процесс вызван ожиданием более тяжелой ситуации для европейской и американской экономики во втором полугодии 2022 года. Отдельно аналитик указал на ожидание более низкого спроса на нефть в нынешнем и следующем годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: