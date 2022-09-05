Мосбиржа возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 12:15

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Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на Московсокй бирже в 12:15 будут восстановлены по московскому времени, сообщается на сайте торговой площадки.

При этом для снятия ранее выставленных заявок торговая система находится в доступе.

Ранее сообщалось, что с 10:50 по московскому времени торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были временно приостановлены на Московской бирже.