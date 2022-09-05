Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов временно приостановлены на Московской бирже, сообщается на сайте торговой площадки.

"В 10:50 по московскому времени торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются", – говорится в сообщении.

Уточняется, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Московская биржа планировала осенью возобновить утренние торги на валютном рынке.

Таким образом, с 06:50 до 07:00 будет проводиться аукцион открытия, а с 07:00 до 19:00 – основная торговая сессия.

