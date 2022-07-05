Курс евро на бирже поднялся выше 62 рублей, доллар – выше 60

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 62 рубля впервые с 10 июня, курс доллара – 60 рублей впервые с 8 июня, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:15 по московскому времени доллар подорожал на 4,75 рубля (+9%), до 59,99 рубля, евро – на 3,71 рубля (+6,5%), до 61,46 рубля.

При этом курс европейской валюты опустился ниже 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года. К 13:00 по московскому времени курс евро упал до 1,0296 доллара, курс доллара к японской валюте поднялся до 135,82 иены, индекс американской валюты вырос на 1,04%, до отметки 106,23 пункта.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила она.

Набиуллина также отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом. При управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.

