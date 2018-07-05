Минфин не поддержал идею ввести сборы на импортное вино

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Министерство финансов РФ не поддержало идею ввести сборы на импорт вина и виноматериалов для поддержки отечественного виноделия. Об этом сообщают "Известия".
"Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной", – сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Представитель ведомства отметил, что введение сбора будет являться нарушением правил ВТО.
С инициативой ввести в России налог на зарубежные вина выступил уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов РФ Борис Титов. По подсчетам омбудсмена, благодаря сборам можно будет выручить около 30 миллиардов рублей.
На сегодняшний день виноделы получают от государства около полутора миллиарда рублей в год на развитие отрасли. Однако, по словам Титова, на развитие виноделия необходимо выделять не менее 50 миллиардов рублей.
Предполагаемый размер сбора Титов не указал. Однако, по предварительным оценкам представителей Союза виноградарей и виноделов, сумма не превысит 30 рублей с бутылки вина.
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