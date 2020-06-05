ОСАГО может подешеветь на 15% после пандемии коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Граждане, не пользовавшиеся личным транспортом в период пандемии и потому не ставшие виновными в авариях, могут рассчитывать на скидку по ОСАГО и каско, сообщает газета "Известия".
Цены могут снизить на 5–15% или даже 20%, считают представители крупнейших страховых компаний и эксперты. Они отмечают, что цены придется снижать в борьбе за клиента, несмотря на то, что спрос на все продукты добровольного страхования снизился и сектор оказался в трудном финансовом положении.
За рубежом некоторые крупные страховые компании уже частично возвращают деньги за месяцы простоя. В Центробанке РФ объясняют, что с ОСАГО это сделать невозможно из-за законодательных ограничений, но могут сделать скидку при перезаключении договора. Аналитики говорят, что в каждом случае решение будет приниматься исходя из стажа вождения и аварийности клиента.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что компании обязаны учитывать аварийность именно по ОСАГО. Коэффициент "бонус-малус" предполагает скидку при отсутствии ДТП по вине водителя, а из-за двух месяцев простоя число таких клиентов увеличится.
Ранее стало известно, что страховые компании получат право повышать тариф ОСАГО не только для злостных нарушителей правил дорожного движения, но и для законопослушных водителей. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон об ОСАГО.
Как пояснил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховщики будут самостоятельно устанавливать факторы, влияющие на величину тарифа.
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