Сбербанк опроверг ограничение приема крупных купюр в банкоматах

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Сбербанк не ограничивал прием купюр любых номиналов в своих банкоматах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Ранее "Ведомости" написали, что часть банкоматов Сбербанка в столице не принимают пятитысячные купюры.

В пресс-службе заверили, что все терминалы надежно защищены. "Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", – уточнили в кредитной организации.

Помимо этого, в банке подчеркнули, что вместе с поставщиками устройств регулярно повышают защиту и качество работы банкоматов.

Ранее ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах. В банках инициативу не поддержали.