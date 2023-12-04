В Совфеде призвали пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Ценообразование на нотариальные услуги необходимо пересмотреть, государство должно устанавливать итоговые тарифы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По ее словам, государство в настоящее время фактически лишено контрольных полномочий в данной сфере.

"С самодеятельностью уже здесь пора заканчивать! <...> Не может сама организация себе же сама устанавливать тарифы", – подчеркнула она во время встречи со статс-секретарями министерств.

Матвиенко считает, что тарифы должны быть доступными для всех слоев населения. По ее мнению, в данном вопросе необходимы системные государственные решения, а не точечные изменения.

Председатель Совфеда напомнила, что закон о нотариате был принят в 90-е годы. В настоящее время, уточнила она, другая ситуация.

Между тем услуга записи к нотариусу появилась на портале "Госуслуги" после ее тестирования в восьми регионах РФ. Пользователи портала могут выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг.

Также в сентябре отмечалось, что с момента запуска специального сервиса на портале mos.ru москвичи больше 50 тысяч раз записались онлайн на прием к нотариусу. Через портал можно записаться на получение 43 услуг, которые предоставляют порядка 240 нотариусов города.

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