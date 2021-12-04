Сбербанк может расширить сотрудничество в сфере высоких технологий с партнерами из ОАЭ

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Сбербанк России собирается расширить сотрудничество с партнерами из ОАЭ, прежде всего в сфере высоких технологий, заявил глава банка Герман Греф в ходе российского форума в рамках Expo 2020.

"Мы, в частности, с нашими партнерами из арабских эмиратов инвестируем в целый ряд hi-tech отраслей, и, надо сказать, что получаем очень неплохую отдачу, и собираемся расширять это партнерство", – цитирует его "Интерфакс".

Греф уточнил, что в РФ существуют все предпосылки для развития высоких технологий. И благодаря этому есть возможность зарабатывать достаточную отдачу на капитал.

"В России есть хороший интеллектуальный потенциал и технологический задел для того, чтобы развивать hi-tech. Я уверен, что IT и hi-tech – это будущее России", – отметил глава банка.

Осенью прошлого года Сбербанк и суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби Mubadala подписали соглашение о стратегическом взаимодействии, которое предполагало сотрудничество во многих сферах, в частности, совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов Mubadala в РФ и других государствах и другое.

Кроме того, речь шла о взаимодействии и инвестициях в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, естественных наук, венчурного капитала, исламского финансирования, телемедицины и образования.

Ранее стало известно, что Сбербанк принял решение продать дочерние банки в Центральной и Восточной Европе. Было подписано соответствующее соглашение. В ближайшее время сделка должна получить согласование от локальных и международных регуляторов, а также антимонопольных ведомств.