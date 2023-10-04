Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 04:59

Экономика

Финский турист Перттула заявил, что санкции не повлияли на Санкт-Петербург

Фото: depositphotos/yulenochekk

Турист из Финляндии Юха Перттула посетил Санкт-Петербург и заявил, что санкции никак не повлияли на город. Об этом он рассказал в беседе с газетой Iltalehti.

Турист поделился, что пограничники провели с ним тщательную беседу, однако были дружелюбны. Он рассказал, что за последние 20 лет неоднократно бывал в России и долгое время жил в Санкт-Петербурге.

По его словам, санкции никак не повлияли на город – "он выглядит так же, как и раньше". Перттула также отметил, что ограничения против России привели к тому, что в стране стали производить товары, которые раньше импортировали.

"Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы", – рассказал он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл посетил Москву и отметил ее красоту. По его словам, столица России выглядит потрясающе, особенно если сравнивать с Нью-Йорком или Лондоном.

"Актуальный репортаж": турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Читайте также

Сюжет: Санкции
экономикатуризм
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика