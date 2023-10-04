04 октября, 04:59Экономика
Финский турист Перттула заявил, что санкции не повлияли на Санкт-Петербург
Фото: depositphotos/yulenochekk
Турист из Финляндии Юха Перттула посетил Санкт-Петербург и заявил, что санкции никак не повлияли на город. Об этом он рассказал в беседе с газетой Iltalehti.
Турист поделился, что пограничники провели с ним тщательную беседу, однако были дружелюбны. Он рассказал, что за последние 20 лет неоднократно бывал в России и долгое время жил в Санкт-Петербурге.
По его словам, санкции никак не повлияли на город – "он выглядит так же, как и раньше". Перттула также отметил, что ограничения против России привели к тому, что в стране стали производить товары, которые раньше импортировали.
"Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы", – рассказал он.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл посетил Москву и отметил ее красоту. По его словам, столица России выглядит потрясающе, особенно если сравнивать с Нью-Йорком или Лондоном.
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