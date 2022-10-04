Аналитик заявил о скором прекращении транзита газа в ЕС через Украину

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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться в ближайшее время. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Он предположил, что участниками в перекрытии маршрута станут американцы, влияющие на Украину. Из-за прекращения поставок газа в Европу период отопительного сезона там станет трагичным, считает Юшков.
"Останется в лучшем случае один "Турецкий поток", который небольшой мощности и снабжает только Юго-Восточную Европу", – сообщил специалист.
Эксперт добавил, что из-за мнения Украины о несоблюдении контрактных обязательств со стороны "Газпрома" страна "просто перекроет вентель".
Ранее в СМИ сообщали, что некоторые жилищные товарищества во Франции подняли вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Люди отказывались закупать топливо по обновленному тарифу, опасаясь, что не смогут расплатиться.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. По его словам, с учетом потребления заполненность европейских газовых хранилищ составляет 23%.
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