Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

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В 2021 году сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, Калмыкии и Забайкальском крае. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что темпы прироста номинальной зарплаты в вышеперечисленных регионах превысят 9%. В среднем по России в этом году данный прирост составит 9,3%, что соответствует сумме в 56 тысяч рублей.

Рост зарплат в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен тем, что эти города выступают центрами концентрации благосостояния. Такое мнение выразил старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Что касается Тамбовской области, отметил он, что этот регион опирается на сельское хозяйство.

В Калмыкии, Дагестане и Забайкальском крае, подчеркнул эксперт, существенную роль играют отрасли бюджетного сектора, в которых зарплата была увеличена благодаря государственной поддержке.

В то же время в абсолютных значениях самые высокие зарплаты ожидаются в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях – они составят более 90 тысяч рублей в месяц.

Наименьшие зарплаты ожидаются в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области – ниже 32 тысяч рублей в месяц, отметили в министерстве экономического развития.

Ранее аналитики изучили базу вакансий и подобрали должности с зарплатой 300 тысяч рублей. В частности, такую сумму предлагают пилоту вертолета Robinson в Южно-Сахалинске, семейной паре, которая будет заниматься ведением хозяйства загородного дома в Московской области и специалисту по тендерам в Москве.