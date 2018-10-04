Правительство сможет удержать рост розничных цен на бензин в пределах инфляции – Козак

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Правительство планирует удержать рост розничных цен на бензин в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы экспортный нетбек будем удерживать вместе с нефтяными компаниями. Путем справедливого распределения недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом, сверхдоходами федерального бюджета за счет роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке на уровне инфляции", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в октябре Банк России спрогнозировал цены на бензин на конец года. По данным специалистов, бензин и дизельное топливо не будут дорожать до конца года.

В Минэкономразвития отметили, что согласны с данным прогнозом. В целом по России в конце лета цена на бензин равнялась 43,27 рубля за литр, а дизеля – 44,53 рубля. В то же время, по мнению экспертов, розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с 2019 года цены могут вырасти из-за повышения акцизов и налогового маневра в нефтяной сфере.