Курс юаня превысил 12,5 рубля впервые с 21 мая

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Курс юаня впервые с 21 мая превысил отметку в 12,5 рубля. Это подтверждают показатели торгов на Московской бирже.

В 13:25 по московскому времени китайская валюта подорожала на 3,21% – до 12,505 рубля. Рост стал еще заметнее в 13:30 – на 3,4%, после чего юань стал стоить 12,5295 рубля.

Курсы иностранных валют зависят от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров, объяснил ранее экономист Олег Сухарев. По его мнению, антироссийские санкции "просто вносят лепту в дальнейшую дедолларизацию", в результате чего доля китайской валюты на биржевых торгах в мае составила 54%, значительно обогнав доллар.

