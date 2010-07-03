Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что средняя ставка по ипотеке в стране может снизиться до 8 процентов.
"Я ставку в 8 процентов вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной", – цитирует ТАСС Костина. По его мнению, это станет возможным, если инфляцию удастся удержать в параметрах 3 процентов.
В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,25 процента годовых. По словам экспертов, это означает, что ипотека и потребительские кредиты подешевеют, а доход от вкладов станет меньше.
Также в июле в России вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Это значит, что выплаты можно уменьшить или приостановить на полгода. При этом "каникулы" будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Новым законом могут воспользоваться люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Например, были признаны инвалидами I или II группы, потеряли кормильца, два месяца находятся в нетрудоспособном состоянии, либо заемщики, у которых доходы снизились более чем на 30 процентов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.