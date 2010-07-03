Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%

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Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что средняя ставка по ипотеке в стране может снизиться до 8 процентов.

"Я ставку в 8 процентов вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной", – цитирует ТАСС Костина. По его мнению, это станет возможным, если инфляцию удастся удержать в параметрах 3 процентов.

В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,25 процента годовых. По словам экспертов, это означает, что ипотека и потребительские кредиты подешевеют, а доход от вкладов станет меньше.

Также в июле в России вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Это значит, что выплаты можно уменьшить или приостановить на полгода. При этом "каникулы" будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Новым законом могут воспользоваться люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Например, были признаны инвалидами I или II группы, потеряли кормильца, два месяца находятся в нетрудоспособном состоянии, либо заемщики, у которых доходы снизились более чем на 30 процентов.

