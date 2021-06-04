Бельгийские эксперты объяснили, что помогло властям Москвы спасти экономику в пандемию

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Эксперты из бельгийского университета UCLouvain рассказали, что помогло властям Москвы спасти экономику в пандемию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее эксперты международной компании EY высоко оценили гибкий подход властей Москвы в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно исследованию EY, выбор такой системы позволил экономике города восстановиться в кратчайшие сроки в новых условиях.

Специалисты бельгийского университета также отметили выбор столичными властями стратегии гибкого подхода вместо жесткого локдауна.

"Им удалось сохранить экономическую активность на достойном уровне и таким образом ограничить ущерб для общества, позволив своей системе больниц брать на себя лечение тяжелых случаев без драматизма, в противовес тому, что мы видели, например в Италии, Франции, Бельгии или Испании", – заявил вирусолог Жан Руель.

Эксперт отметил, что важное значение имели моменты введения и отмены ограничительных мер.

"Власти мегаполисов, которые добились большего успеха, в разное время могли быть строгими или менее строгими, вмешиваясь в ситуацию быстрее", – пояснил Руель.

Как рассказал профессор иммунологии Жан-Люк Гала, результаты исследования EY его не удивили. Он объяснил, что жесткие локдауны в большинстве западных столиц были мерой отчаяния.

"Полный локдаун, конечно же, не является качественной мерой", – подчеркнул специалист.

Профессор выразил мнение, что Западной Европе нужно было выбрать систему гибкого подхода вместо жесткого локдауна. Гала пояснил, что такая стратегия более эффективна в условиях глобальной пандемии.

"Москва, Сингапур, но также и крупные китайские города, безусловно, справились с пандемией лучше, чем столицы Западной Европы", – подчеркнул он.

Ранее Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ. В топ также были включены Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин.