Бельгия использует для помощи Украине 200 миллионов евро доходов с российских активов

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Бельгия использует для помощи Украине 200 миллионов евро доходов с замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр бельгийского государства Александер де Кроо в ходе совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге.

"В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 миллионов евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии", – транслирует заявление де Кроо Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По мнению премьера Бельгии, в стране должен и дальше решаться вопрос помощи Киеву. Он считает, что бельгийским властям необходимо продолжать использовать российские активы для восстановления Украины, которую разрушает РФ. Де Кроо подчеркнул, что в этом есть экономический и моральный смысл.

Де Кроо заявил, что с начала СВО на Украине Бельгия заморозила более 180 миллиардов евро активов Центробанка России. В настоящее время специалисты изучают возможности, как Бельгия может вложить российские средства в помощь Киеву в вопросах военной составляющей и реконструкции страны.

Ранее директор службы по расследованию финансовых преступлений Литвы Роландас Кишкис заявил, что власти страны заморозили активы юридических и физических лиц РФ на сумму 80 миллионов евро. По его словам, в этом году размер замороженных капиталов и имущества россиян удвоился по сравнению с прошлым.



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